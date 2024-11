LPI-SHL: Brand nach Defekt am Wäschtrockner

Unterbreizbach (ots) - In einer Kurve in der Vachaer Straße in Unterbreizbach geriet eine Autofahrerin Sonntagnachmittag zu weit auf die Gegenfahrspur. Sie stieß in der Folge mit dem Pkw einer entgegenkommenden 41-Jährigen zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Unfallverursacherin einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest. Des Weiteren war ihr ...

