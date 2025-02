POL-RE: Marl: Automat aufgebrochen - Mann mit Fotos gesucht

Recklinghausen (ots) - Am letzten Freitag (21. Februar) kam es auf der Herner Straße zu einem Unfall mit Flucht. Ein Anwohner nahm gegen 03:25 Uhr einen lauten Knall wahr. Im Anschluss stellte er ein Auto mit einem erheblichen Unfallschaden fest. Einen Unfallverursacher konnte er nicht mehr antreffen. Er informierte die Polizei. Der silberne Mazda, der am Straßenrand geparkt war, wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Der ...

