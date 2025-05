Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Windmühlenweg/ Kein Naturphänomen, sondern Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Mit dem Naturphänomen der wandernden Steine im Death Valley-Nationalpark in den USA hat diese Unfallflucht nichts zu tun. Jedoch spielt auch hier ein bewegter Stein eine Rolle. Gegen 17 Uhr rief ein Zeuge am Samstag (10.05.25) die Polizei zum Windmühlenweg. Dieser meldete einen großen Stein, der in einer Sackgasse auf der Fahrbahn liege. Von dort war eine Schleifspur zu einem Wohnhaus zu sehen. Laut Anwohner habe der Stein bis zum Freitag (09.05.25) in dessen Vorgarten gelegen. Augenscheinlich hatte sich jemand auf dem Stein festgefahren und diesen mitgeschleift. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Erst in der Sackgasse Im Wort gelang es dem unbekannten Autofahrer, sein Fahrzeug vom Stein zu befreien. Von dort flüchtete er unerkannt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell