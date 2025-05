Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Mann aus Bad Oeynhausen vermisst

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Seit dem gestrigen Dienstag wird der 35 Jahre alte Andreas K. aus Bad Oeynhausen vermisst.

Nach Angaben der Angehörigen wollte sich der Mann gegen 8.30 Uhr von seiner Wohnanschrift in Eidinghausen auf den Weg zu seiner Arbeitsstätte in Bad Oeynhausen machen. Dort kam er nicht an. Im Laufe des Dienstags erstatteten die besorgten Angehörigen daraufhin Vermisstenanzeige bei der Polizei. Weil eine psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Der Mann ist den Erkenntnissen zufolge etwa 180 cm groß, von kräftiger Statur, hat braune kurze Haare sowie einen Vollbart. Der Brillenträger trägt nach jetzigem Ermittlungsstand ein dunkles T-Shirt und eine blaugrüne Arbeitshose. Außerdem dürfte Andreas K. mit einem weißen VW-Caddy mit grüner Aufschrift mit Mindener Zulassung unterwegs sein.

Die bisherige Suche der Polizei nach dem Mann und dessen Pkw führte bisher zu keinem Erfolg. Nach gegenwärtiger Einschätzung der Ermittler könnte sich der 35-Jährige im Raum Bad Oeynhausen - mutmaßlich im Bereich des Wiehengebirges oder entlang der Werre bzw. Weser - aufhalten.

Wer den Vermissten oder das Fahrzeug gesehen hat oder Angaben zum aktuellen Aufenthalt machen kann, der wird gebeten, sich umgehend unter Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ein Foto des Vermissten findet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/169014

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell