POL-MI: Weitere Diebstähle aus Autos beschäftigen Polizei

Minden (ots)

(DM) Am vergangenen Wochenende kam es im Mindener Stadtgebiet erneut zu mehreren Diebstählen aus Autos. Die Täter schlugen teils Fahrzeugfenster ein oder verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu den Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Reinholdstraße in Dankersen wurde an einem geparkten VW Touran am Samstag im Zeitraum von 11:00 bis 22:30 Uhr die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden ein Laptop, eine Umhängetasche sowie Bargeld entwendet. Ein weiterer Pkw-Aufbruch ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 12:30 Uhr, in der Innenstadt im Habsburgerring. Hier wurde ein Opel Zafira angegangen. Entwendet wurden unter anderem eine Sonnenbrille. Zwischen Samstag, 11:00 Uhr und Sonntag, 07:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem Seat Ibiza. Dabei wurde im Werraweg in Bärenkämpen der Innenraum durchwühlt und ein Portemonnaie mit diversen Dokumenten sowie Bargeld gestohlen. Ebenfalls betroffen war ein Opel Astra, der am Sonntag zwischen 14:00 und 19:15 Uhr in der gleichen Straße abgestellt worden war. In diesem Fall erbeuteten die Täter ebenfalls Bargeld. Am Samstag zwischen 16:15 bis 20:00 Uhr, wurde ein in der Derfflingerstraße abgestellter BMW der 5er-Reihe ebenfalls Ziel eines Aufbruchs. Unbekannte Täter öffneten das Fahrzeug und entwendeten daraus mehrere Schlüssel sowie eine Geldbörse mit Bargeld.

Bei einer Polizeikontrolle am späten Samstagabend rückte ein polizeibekannter Mindener (18) ins Visier der Beamten. Bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut aus einer der vorausgegangenen Taten. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er vor Ort entlassen werden.

Erst in der vergangenen Woche waren der Polizei zahlreiche Diebstähle aus Autos in mehreren Mindener Stadtteilen gemeldet worden. Die Prüfung von Tatzusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Minden bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0571 / 8866-0 zu melden.

Die Polizei bittet darum, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurückzulassen. Selbst scheinbar belanglose Gegenstände können das Interesse von Tätern wecken.

