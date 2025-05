Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Espelkamp (ots)

(SN) Am Freitagabend ist ein Ladendieb im Edeka-Markt am Hindenburgring auf frischer Tat ertappt worden.

Ein Ladendetektiv war gegen 21.40 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, als der mehrere alkoholische Getränke in seinen Rucksack packte. Weil er anschließend nicht alle Waren an der Kasse bezahlte, sprach der Sicherheitsmitarbeiter den Mann am Haupteingang auf den Sachverhalt an. Dabei reagierte der Dieb aggressiv und versetzte dem Detektiv einen Schlag. Nachdem er auch mit einer Glasflasche in dessen Richtung warf, ergriff er die Flucht, konnte aber im Rahmen der eingeleiteten Polizeifahndung von den Beamten schnell gestellt werden. Nach Sicherstellung des Diebesgutes wurde der 30-jährige Espelkamper nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort von den Gesetzeshütern entlassen. Er erhält eine Anzeige.

