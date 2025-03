Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Feuerwehr rettet Reh aus Gartenpool

Der nächste kuriose Tiereinsatz für die Feuerwehr Bad Salzuflen. Die Einsatzkräfte können durch schnelles Eingreifen schlimmeres verhindern

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die kuriosen Tiereinsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzuflen setzen sich auch diese Woche fort: Nachdem vergangene Woche ein Mischling im Bad Salzufler Stadtwald von einem Baum gerettet wurde, ging es am Dienstagnachmittag (04.03.2025) für die Einsatzkräfte in den Ortsteil Holzhausen. Gegen 14.50 Uhr alarmierte die Leitstelle Lippe die hauptamtlichen Kräfte unter dem Stichwort "Reh im Pool." Einige junge Rehe haben sich in einem Wohngebiet am "Alt-Sylbacher-Weg" aufgehalten. Aus ungeklärter Ursache gerieten die Tiere in Hektik und flüchteten durch die dortigen Gärten. Ein Reh fiel dabei in einen etwa fünf Meter großen und anderthalb Meter tiefen Pool und kam dort nicht aus eigener Kraft wieder hinaus. Nachbarn eilten zur Hilfe und hielten das Tier solange über Wasser, bis die Kameraden der Feuerwehr eintrafen. Mit viel Feingefühl wurde das Reh gerettet. Anschließend wurde das entkräftete Tier in eine warme Decke gehüllt. In der Nähe seiner Lebensretter entspannte es sich zusehends. Ein Fachexperte untersuchte das Tier auf Verletzungen und sorgte im Anschluss dafür, dass dieses sobald wie möglich wieder in die Natur entlassen wird. Danach konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell