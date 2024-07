Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Revolver, Machete und Sturmhaube - vereitelt Bundespolizei einen Beutezug ?

Aachen Übach-Palenberg (ots)

20-jähriger Niederländer nach Grenzübertritt von Bundespolizei Aachen festgenommen.

Am Donnerstag den 18.07.24 führt eine Streifenbesatzung der Bundespolizeiinspektion Aachen Grenzkontrollen an einem kleinen Grenzübergang in Marienberg bei Übach-Palenberg durch. In einem aus den Niederlanden kommenden Fahrzeug wird ein junger Mann überprüft. Sein auffälliges Verhalten veranlasste die Bundespolizisten zu einer näheren Inaugenscheinnahme seiner Person und des Fahrzeuges. Ihre Vermutung wurde schnell bestätigt. Bei der Durchsuchung des KFZ fanden Sie einen geladenen Revolver, Munition und 34 Knallkörper ohne erforderliche Prüfzeichen. Eine ca. 45 cm lange Machete lag griffbereit im Innenraum. Damit nicht genug: Weiter fanden sie 2 gestohlene KFZ-Kennzeichen und zahlreiches Einbruchswerkzeug auf. So führte er einer Eisenstange, ein akkubetriebenes Flex Werkzeug, ein sog. Ziehfix, ein großes Schlaggewicht, dunkele Kleidung und eine Sturmhaube mit sich. Die perfekten Zutaten für einen Einbruch. Ebenfalls wurden verschiedene Verschlusstütchen mit Extasy und Haschisch aufgefunden. Das gute Gespür der Beamten hat möglicherweise Beutezüge in der Region vereitelt. Der 20-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Später wurde er dem zuständigen Zollfahndungsamt übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell