Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 37-Jähriger greift 44-Jährige an - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Bochum - Dortmund (ots)

Gestern Mittag (18. Juli) attackierte ein Mann im Hauptbahnhof Bochum unvermittelt eine Frau. Zunächst schlug dieser ihr mehrfach in das Gesicht. Als die Geschädigte flüchten wollte, trat der Tatverdächtige ihr die Beine weg, sodass diese ungebremst zu Boden fiel. Bundespolizisten stellten den Aggressor schließlich im Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 11:20 Uhr wurde die Bundespolizei Bochum über eine körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof, auf dem Bahnsteig zu Gleis 8, in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu dem Bahnsteig, an dem sie auf eine 44- und 51-Jährige trafen. Die Bochumerin (44) wirkte deutlich aufgelöst und klagte gegenüber den Beamten über Schmerzen. Zuvor habe die Frau an dem Bahnsteig auf ihren Zug gewartet. Dabei soll sie Blickkontakt mit einem ihr unbekannten Mann gehabt haben, als dieser sie unvermittelt angriff und ihr mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht schlug. Anschließend entfernte der Tatverdächtige sich zunächst wenige Meter, ehe er zurückkehrte und erneut in das Gesicht der deutschen Staatsbürgerin schlug. Als diese daraufhin versuchte vor dem aggressiven Mann zu flüchten, folgte dieser ihr und trat ihr die Beine weg, sodass die Geschädigte zu Boden fiel und mit ihrem Kopf aufschlug. Im Anschluss stieg der Aggressor in die S1 in Richtung Dortmund. Die 51-jährige Zeugin bestätigte den Sachverhalt.

Die Polizisten forderten umgehend einen Rettungswagen an. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung durch die Sanitäter, wurde die Deutsche (44) in ein zuständiges Krankenhaus gebracht.

In der Bundespolizeiwache führten die die Beamten eine Videoauswertung der Überwachungskameras durch. Diese hielten die Tathandlung fest.

Unterdessen wurde das Bundespolizeirevier am Dortmunder Hauptbahnhof über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Dortmunder Einsatzkräften stellten den 37-Jährigen schließlich im Hauptbahnhof, fixierten ihn und führten ihn den Wachräumen zu.

Als die Polizeibeamten den Wohnungslosen mit dem Tatvorwurf konfrontierten, gab dieser an, die Frau lediglich geschubst zu haben. Zu dem Grund des Angriffes, wollte er sich nicht äußern und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung des Aggressors, wurde dieser mit einem Platzverweis für den Dortmunder und Bochumer Hauptbahnhof entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

