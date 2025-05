Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geschwindigkeitskontrollen in Porta Westfalica: 315 Verstöße festgestellt

Porta Westfalica (ots)

(DM) Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke führte am Freitag (16. Mai 2025) erneut gezielte Geschwindigkeitsmessungen durch. Kontrolliert wurde am Nachmittag auf der Bückeburger Straße im Ortsteil Kleinenbremen der Stadt Porta Westfalica. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt innerorts in diesem Bereich 50 km/h.

Insgesamt wurden 2.005 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Einsatzkräfte 315 Geschwindigkeitsverstöße fest. Die Bilanz im Einzelnen: 265 Verwarngelder, 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 12 Fahrverbote!

Besonders negativ fielen den Gesetzeshütern zwei Fahrzeugführer auf: Um 17:43 Uhr wurde der Audi eines 40-jähriger Rintelners während eines Überholvorgangs mit 92 km/h gemessen. Diese Geschwindigkeit konnte nur durch einen 35-jährigen Fahrer übertrumpft werden, als das Messgerät dessen in Polen zugelassenen Audi gegen 19 Uhr mit 102 km/h erfasste.

