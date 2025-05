POL-MI: Vermisster Bad Oeynhausener wohlauf

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Seit dem gestrigen Dienstag wird der 35 Jahre alte Andreas K. aus Bad Oeynhausen vermisst. Nach Angaben der Angehörigen wollte sich der Mann gegen 8.30 Uhr von seiner Wohnanschrift in Eidinghausen auf den Weg zu seiner Arbeitsstätte in Bad Oeynhausen machen. Dort kam er nicht an. Im Laufe des Dienstags erstatteten die besorgten Angehörigen daraufhin Vermisstenanzeige bei der Polizei. Weil ...

