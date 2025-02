Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Uhingen/B10 - Unbekannter fährt in Absperrung

Am Dienstag verursachte ein Unbekannter auf der B10 bei Uhingen Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 15.40 Uhr war ein 47-Jähriger auf der B10 von Uhingen in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Fraundau musste er mit seinem Renault auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Der nachfolgende 59-jährige Fahrer eines VW Golf reagierte zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen und stieß gegen eine Leitplanke. Anschließend prallte er in das Heck des Renault. Beide Fahrer blieben unverletzt und die Autos fahrbereit. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Uhingen sperrte zur Unfallaufnahme den linken Fahrstreifen ab. Nachdem die Unfallaufnahme beendet war, stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter in die Absperrung fuhr. Ohne sich um den Schaden am Absperrmaterial zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro.

