Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin überrollt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 78-Jährige am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr streifte der 83-Jährige mit seinem Mercedes eine Wand in einer Tiefgarage in der Mörikestraße. Damit er rangieren konnte, stieg seine 78-Jährige Beifahrerin aus und wollte ihn beim Rückwärtsfahren einweisen. Der Mann gab zu viel Gas und stieß gegen die Frau. Die stürzte und wurde von dem Mercedes überrollt. Bei dem Unfall erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

+++++++ 0381642 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell