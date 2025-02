Ulm (ots) - Kurz vor 11.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Lkw in der Straße Stäffleswiesen unterwegs. Aus Richtung Bolheim kam ihm eine 57-Jährige mit ihrem Auto entgegen. Die Fahrerin fuhr in der Zeppritzstraße und war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Lkw wollte nach links in die Zoeppritzstraße ...

mehr