Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Bankgebäude gewütet

Suhl (ots)

Ein 33-Jähriger befand sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 23:37 Uhr, bis Donnerstag (20.02.2025), 01:51 Uhr, in einem Bankgebäude im Steinweg in Suhl. In dieser Zeit beschädigte er gewaltsam zwei Kontoauszugsautomaten sowie weitere Einrichtungsgegenstände des Gebäudes und goss eine Flüssigkeit, vermutlich Cola, auf vier Geldautomaten. Weiterhin verursachte der Mann einen Schaden am Glas der Eingangstür. Die Polizisten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille fest und auch ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der 33-Jährige zunächst in Gewahrsam genommen. Nach ersten Schätzungen entstand in der Bank ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Den Mann erwartet eine Anzeige.

