Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Sportplatz

Herpf (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochvormittag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bande des Herpfer Sportplatzes, welcher sich in der Straße "Zum Eichig" in Herpf befindet. Die Höhe des Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0045136/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

