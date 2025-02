LPI-SHL: Fußgänger übersehen

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter entwendeten auf bislang ungeklärte Weise am Dienstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr einen weißen Opel Zafira Tourer von einem Parkplatz im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Der Pkw war verschlossen und die Schlüssel befinden sich bei den Berechtigten. Das Auto hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in ...

