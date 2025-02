LPI-SHL: Einfach abgehauen

Themar (ots) - In der Zeit von Montagabend, 19:20 Uhr, bis Dienstagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Parken gegen die Eingangstür einer Arztpraxis in der Georgstraße in Themar. An der Tür entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben ...

