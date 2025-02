Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte zerkratzen Auto

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit zwischen Dienstag, 13:30 Uhr, und Mittwochmittag einen in der Mauergasse in Meiningen geparkten schwarzen VW Golf. Dem Eigentümer entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0044827/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell