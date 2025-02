Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (09.02.2025) war ein 30-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Donauwörther Straße unterwegs. Gegen 14.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem hatte der Mann ein Einhandmesser dabei, was verboten ist. Die Beamten unterbanden also die Weiterfahrt des 30-Jährigen und stellten das Einhandmesser sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 30-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell