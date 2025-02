POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (07.02.2025), gegen 13.30 Uhr, war ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug auf dem Holzweg unterwegs und blieb anschließend in der Bahnunterführung mit dem Führerhaus stecken. Die Befreiung des Sattelzugs dauerte einige Zeit an. Die Einsatzkräfte regelten für ca. drei Stunden den Verkehr. Laut Statiker entstand an der Brücke kein Schaden. Lediglich ein Verkehrszeichen wurde ...

mehr