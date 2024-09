LPI-J: Krad übersehen

Apolda (ots) - Am Mittwochabend bestreifte eine Polizeistreife die Bahnhofstraße in Apolda und bemerkten hier eine Streitigkeit zwischen 2 männlichen Personen, die in der weiteren Folge in Handgreiflichkeiten ausartete. Zwei slowakische junge Männer gerieten in Streit, weil der eine (30) schlecht über die Freundin des anderen (31) sprach. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung beider Personen eskalierte der Streit und der 31-Jährige schlug den 30-Jährigen ins Gesicht, ...

