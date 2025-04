Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl in Ludwigshafen

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 9. April 2025 um 14:10 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 17-jährigen Italiener am Hauptbahnhof Ludwigshafen am Rhein. Im Rahmen der Befragung und fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass die Person wegen Raubes zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal ausgeschrieben war. Dieser Umstand war dem jungen Mann wohl bekannt, so dass er versuchte nach Eröffnung des Haftbefehls zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung stellten die Polizisten den 17-Jährigen und legten ihm Handschellen an. Am Abend wurde der Jugendliche dem Haftrichter des Amtsgericht Frankenthal vorgeführt, welcher den Haftbefehl bestätigte. Am späten Abend nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt eingeliefert.

