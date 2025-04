Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei warnt vor Betrugsmasche

Mainz (ots)

In den letzten Wochen erhielt die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz Kenntnis davon, dass Passanten am Hauptbahnhof Mainz von Fremden angesprochen wurden, mit der Bitte Geld für diese abzuheben. In einem Fall war der Täter erfolgreich und erbeutete 500 Euro. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Betrug gegen Unbekannt eingeleitet.

Bei der Betrugsmasche gaben die Täter an, dass sie Geld benötigen, aber angeblich kein Geld abheben können. Mit akzentfreiem Englisch spiegeln sie vor, in einer Notsituation zu sein, keinen Zugriff auf ihr Konto zu haben und sie daher aktuell mittellos seien, weil sie nicht an Bargeld kämen. Sie boten an, eine Echtzeitüberweisung vorzunehmen und erbaten im Gegenzug die Auszahlung der Summe in bar. Dabei zeigten sie auf ihrem Handy etwas vor, was die angebliche Überweisung bestätige. Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass keine Überweisung von einem englischen Konto erfolgte und die Masche wurde als Betrug erkannt.

Die Bundespolizei rät, keine Bargeldsummen an fremde Personen herauszugeben. Potenzielle Überweisungen, die auf einem Handy vorgezeigt werden, könnten gefälscht sein. Bei einer Ansprache durch eine fremde Person, die angibt, in einer finanziellen Notlage zu sein, ist erhöhte Vorsicht geboten. Wer verdächtige Umstände dieser Art beobachtet sollte umgehend die Polizei informieren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell