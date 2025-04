Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Mann attackiert Bundespolizisten im Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am frühen Abend des 1. April 2025 wurde die Bundespolizei in Mainz darüber informiert, dass sich eine Person, trotz eines gültigen Hausverbots, in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Mainz aufhält. Die Bundespolizisten trafen vor Ort auf einen 58-jährigen Deutschen und forderten ihn auf das Restaurant zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann jedoch nicht nach. Stattdessen reagierte er aggressiv, bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte. Bei der Durchsetzung des Platzverweises trat der Mann gezielt nach einer Beamtin und traf sie am Knöchel. Zudem leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und sperrte sich aktiv gegen seine Verbringung aus dem Restaurant. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den Mann drei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Mainz wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch vorlagen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann endgültig aus dem Bahnhofsbereich verwiesen. Eine Beamtin erlitt durch die Widerstandshandlung eine Verletzung am Finger, war jedoch weiterhin dienstfähig. Gegen den 58-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruch eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell