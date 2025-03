Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Fahrzeug landet im Gleisbett

Erpolzheim (ots)

Am Abend des 23. März 2025 meldete ein Zeuge der Bundespolizei ein festgefahrenes Fahrzeug am Bahnübergang zwischen Bad Dürkheim und Erpolzheim. Die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern veranlasste die Sperrung der Bahnstrecke und eine Streife erreichte den Ereignisort. Folgender Sachverhalt konnte festgestellt werden. Der 33-jährige Fahrer des PKW war mit seiner Ehefrau unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und blieb im Gleisbereich stecken. Die beiden Personen wurden nicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 0,22 Promille. Durch die Bereitschaftsstaatsanwältin wurde zudem eine Blutprobe sowie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro angeordnet. Um 22:50 Uhr wurde der PKW durch ein Abschleppunternehmen aus dem Gleisbereich entfernt. Augenscheinlich entstanden keine Schäden am Gleiskörper. Die Streckensperrung dauerte von 21:14 Uhr bis 22:57 Uhr. Aufgrund der vorherrschenden Zugpause kam es zu keinen weiteren bahnbetrieblichen Auswirkungen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

