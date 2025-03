Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: U-Haftbefehl in Ludwigshafen am Rhein vollstreckt

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 17. März 2025 gegen 22:40 Uhr stellte eine Bundespolizeistreife im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle eines 32-jährigen Ägypters am Bahnhof Ludwigshafen Mitte eine Fahndungsausschreibung fest. Gegen den Mann bestand ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgericht Trier aufgrund des gewerbsmäßigen Diebstahls. Der 32-Jährige war nicht zu seiner Gerichtsverhandlung erschienen, weshalb Haftbefehl erlassen wurde. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Bis zur Vorführung beim Amtsgericht Ludwigshafen am Folgetag, blieb er im polizeilichen Gewahrsam. Am 18. März 2025 wurde durch den Richter am Amtsgericht Ludwigshafen der Vollzug der Untersuchungshaft entschieden und der Mann in die JVA in Frankenthal eingeliefert.

