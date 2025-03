BPOL-KL: Mann randaliert in ICE und bedroht Zugbegleiter

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am 13. März 2025 gegen 22:40 Uhr wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen Zugbegleitern der DB AG und einem Reisenden durch Zeugen die Bundespolizei gerufen. Ein 27-jähriger Ägypter hatte den RE 1 auf der Strecke Mannheim in Richtung Neustadt an der Weinstraße ohne gültigen Fahrschein genutzt. Dies wurde durch eine 54-jährige Zugbegleiterin auf Höhe des Haltepunktes ...

mehr