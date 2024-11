Feuerwehr München

FW-M: Notruf aus Malaga (Spanien)

München (ots)

Mittwoch, 13. November 2024, 15.30 Uhr

Spanien

Der Anruf einer besorgten Mutter hat am Mittwochnachmittag die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr München erreicht. Ihre Tochter in Malaga brauchte dringend Hilfe.

Die Anruferin schilderte, dass sie einen Anruf von ihrer Tochter erhalten hatte, die sich gerade in Malaga aufhält. Durch die starken Regenfälle war der Pegel des Flusses in der Nähe ihrer Wohnung stark gestiegen. Inzwischen stand das Wasser so hoch, dass bereits das Erdgeschoß überflutet wurde und sie die Wohnung nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. Die Notrufnummer vor Ort war nicht zu erreichen. In ihrer Not rief die Mutter in Deutschland die 112 an und da sie sich in München aufhält, erreichte sie die Leitstelle München. Der Mitarbeiter, der den Notruf annahm, leitete die Informationen unverzüglich an das Deutsche Konsulat in Malaga weiter. Von dort aus wurden sofort die zuständigen Einsatzkräfte benachrichtigt und Hilfe geleistet.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell