Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann ohne Fahrschein wird renitent gegen Zugbegleiter

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 13. März 2025 gegen 22:40 Uhr wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen Zugbegleitern der DB AG und einem Reisenden durch Zeugen die Bundespolizei gerufen. Ein 27-jähriger Ägypter hatte den RE 1 auf der Strecke Mannheim in Richtung Neustadt an der Weinstraße ohne gültigen Fahrschein genutzt. Dies wurde durch eine 54-jährige Zugbegleiterin auf Höhe des Haltepunktes Neustadt/Böbig festgestellt. Der Mann verhielt sich der Frau gegenüber verbal aggressiv und versuchte sich der Fahrscheinkontrolle zu entziehen. Die Zugbegleiterin forderte den Mann daraufhin auf, den Zug beim Halt am Hauptbahnhof in Neustadt an der Weinstraße zu verlassen. Der Mann verweigerte dies. Ein zweiter Zugbegleiter, ein 52-jähriger Mann, kam zu der Situation hinzu und wiederholte die Aufforderung gegenüber dem 27-Jährigen den Zug zu sofort zu verlassen. Hierauf versuchte der Mann mit Hilfe seines mitgeführten Fahrrads zwischen den beiden Zugbegleitern in ein anderes Zugabteil durchzubrechen, wobei er die 54-Jährige mit dem Fahrrad an der rechten Hand verletzte. Der männliche Zugbegleiter sowie ein weiterer Bahnreisender hielten den Ägypter von seinem Vorhaben ab, indem sie sich ihm körperlich entgegenstellten. Dabei ging dieser zu Boden und wurde durch die Männer mittels einfacher körperlicher Gewalt fixiert. Daraufhin informierten sie die Bundespolizei über den Vorfall. Die Streife kam umgehend vor Ort, nahm den Sachverhalt auf und entließ den 27-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

