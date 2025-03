Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann randaliert am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am 11. März 2025 um 11:40 Uhr meldete sich ein 27-jähriger Sudanese bei der Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße, da er zuvor von einem Mann im Bahnhof bedroht, geschlagen und getreten wurde. Die Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter auf Bahnsteig 1 im Bahnhof antreffen. Dieser zeigte sich sehr aggressiv, verweigerte die polizeilichen Maßnahmen, leistete Widerstand und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Aus diesem Grund wurde er durch die Beamten gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Es handelte sich um einen 24-jährigen Somalier, der scheinbar mit seinem Mitbewohner in Streit geraten war und diesen daraufhin angriff. Außerdem bestand gegen den Mann ein Hausverbot für den Bahnhof. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige zu seinem Zug begleitet und auf freiem Fuß belassen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Nötigung eingeleitet.

