Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad aus dem Keller gestohlen

Jena (ots)

Trotz zusätzlicher Sicherung eines Fahrrades in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Magnus-Poser-Straße, konnte ein unbekannter Täter dieses erfolgreich stehlen. Er oder sie begab sich in der Zeit zwischen dem 17. Februar und dem vergangenen Dienstag in das Gebäude und entwendete das Rad samt Schloss. Der Eigentümer verständigte die Polizei, die das Tatgeschehen vor Ort aufnahm und nun wegen Besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

