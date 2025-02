Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb bereicherte sich im Flur

Jena (ots)

Mit diebischer Absicht gelangte ein bislang unbekannter Täter in den Flur eines Mehrfamilienhauses in der Talstraße. Im Tagesverlauf des vergangenen Freitags suchte man die Örtlichkeit auf und entwendete den im Flur abgestellten Fahrradanhänger. Dadurch ist dem Eigentümer ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahlsdeliktes aufgenommen.

