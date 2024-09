Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240919-2: "Generationen im Team - Sicherheit erfahren" - Pressetermin zum Verkehrssicherheitspreis 2024

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einladung für Journalistinnen und Journalisten

Zum 43. Mal richtet die Polizei Rhein-Erft-Kreis unter der Schirmherrschaft des Landrats Frank Rock und in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Straßenverkehrsamt Rhein-Erft-Kreis (SVA REK), Kreissparkasse Köln (KSK Köln) und Verkehrswacht Rhein-Erft e.V. (VW) den Verkehrssicherheitspreis aus. Ziel des Verkehrssicherheitspreis 2024 ist es, die sichere Verkehrsteilnahme mit dem Fahrrad und Pedelec zu fördern. Dieses Jahr nehmen Grundschülerinnen und -schüler gemeinsam mit ihren Großeltern an einem Fahr- und Sicherheitstraining teil. Die praktischen Übungen des Parcours fördern dabei das sichere Führen eines Fahrrads oder Pedelec.

Landrat Frank Rock wird an einem Aktionstag zum Verkehrssicherheitspreis teilnehmen. Auch Christian Rössler, Direktionsleiter Verkehr, wird an dem Termin anwesend sein. Interessierte Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen. Wir würden uns freuen, Sie am 24. September um 14 Uhr an der Albert-Schweitzer-Schule am Ahornweg 2 in 50126 Bergheim begrüßen zu dürfen.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell