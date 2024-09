Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240919-1: Polizisten stellen Reifenstecher

Wesseling (ots)

Zeuge gibt entscheidende Hinweise

Polizisten haben am Mittwochmorgen (18. September) in Wesseling einen stark alkoholisierten Mann (23) in Gewahrsam genommen. Ihm wird vorgeworfen zwei Reifen eines geparkten Mercedes zerstochen zu haben.

Gegen 10.30 Uhr habe ein Zeuge (27) den 23-Jährigen auf der Hubertusstraße dabei beobachtet, wie er mit einem Messer in die Reifen eines Mercedes Vito gestochen habe. Als der Verdächtige den Zeugen bemerkt habe soll er davongerannt sein. Der 27-Jährige verständigte umgehend die Polizei.

Dank der ausführlichen Personenbeschreibung fanden die alarmierten Polizisten wenig später im Kastanienweg eine Person auf die die Beschreibung passte. Der Mann war stark alkoholisiert und trug eine Kette um seinen Hals an der ein Messer hing. Die Beamten stellten das mutmaßliche Tatmittel sicher und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2,5 Promille ergab.

Auf Anordnung einer Richterin brachten die Beamten den 23-Jährigen in eine Gewahrsamszelle, die dieser am Abend wieder verlassen durfte. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell