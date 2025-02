LPI-J: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Weimar (ots) - Am Samstagabend wurden Zivilkräfte der Polizeiinspektion Weimar auf einen PKW Seat aufmerksam, welcher in der Ernst-Busse-Straße in Weimar in Schlangenlinien fuhr. Aufgrund der auffälligen Fahrweise entschieden sich die Beamten dazu, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab sich der 27-jährige Fahrer mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden. ...

mehr