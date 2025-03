Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann onaniert im Zug

Bad Kreuznach (ots)

Am 11. März 2025 meldete um 19:15 Uhr eine 23-jährige Zeugin der Bundespolizei in Bad Kreuznach eine männliche Person im RE3, welche öffentlich onanierte. Die Polizisten konnten nach Eintreffen des Zuges den Beschuldigten, einen 29-jährigen Deutschen vor Ort feststellen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen, um die mündlichen Angaben zu seiner Person zu verifizieren. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits zuvor wegen ähnlich gelagerter Sachverhalte in Erscheinung getreten war und zudem eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Darmstadt aufgrund von Unterschlagung gegen ihn vorlag. Der 29-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

