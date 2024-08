POL-PDLD: Edenkoben - Aufmerksame Augenzeugen

Steinweiler (ots) - Zu einem vermeintlichen Verkaufsgespräch wollte ein Täter eine hilfsbedürftige Frau in Steinweiler gestern am 26.08.24 gegen 15.00h drängen, als die Frau zufällig ihre Haustür zum Lüften öffnete. Der Täter ging fadenscheinig ohne die Zustimmung der Frau in die Wohnung und durchsuchte in aller Ruhe verschiedene Räume und Schubladen. Trotz ...

