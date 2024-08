POL-PDLD: Bellheim/ Rülzheim - Diebstahl von Grabschmuck

Wörth am Rhein (ots) - Bisher unbekannte Täter stiegen über das Dach eines Einkaufscenters in Maximiliansau in ein Eiscafé ein. Dazu mussten sie sich mittels Werkzeug durch die verschiedenen Schichten der Deckenkonstruktion durcharbeiten. Innerhalb des Eiscafés wurde eine geringe Menge Bargeld und eine transportable Musikbox entwendet. In der Deckenkonstruktion ...

