Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Körperverletzung nach strittiger Schiedsrichterentscheidung

Altdorf (ots)

Die Polizei wurde am Sonntagmittag (25.08.2024, 16.54 Uhr) über mehrere Notrufe von einer angeblichen Schlägerei mit 20 Beteiligten auf dem Altdorfer Sportplatz informiert. Im Rahmen der Partie des SV Altdorf/Böbingen gegen Friedelsheim kam es aufgrund einer strittigen Entscheidung des Referees in der Nachspielzeit zwischen den beiden Fanlagern zu Handgreiflichkeiten, Beleidigungen und Bedrohungen. Dabei wurde unter anderem ein 25 Jahre alter Ordner von einer 35 Jahren alten Frau aus dem Gästefanblock verletzt. Die Polizei ermittelt nun in zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung und jeweils in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung. Insgesamt waren sieben Einsatzfahrzeugen und Diensthundeführer vor Ort. Die Partie endete 3:2 für Friedelsheim.

