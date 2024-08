Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler - Diebstahl aus Wohnung an Dreistigkeit nicht zu überbieten

Steinweiler (ots)

Zu einem vermeintlichen Verkaufsgespräch wollte ein Täter eine hilfsbedürftige Frau in Steinweiler gestern am 26.08.24 gegen 15.00h drängen, als die Frau zufällig ihre Haustür zum Lüften öffnete. Der Täter ging fadenscheinig ohne die Zustimmung der Frau in die Wohnung und durchsuchte in aller Ruhe verschiedene Räume und Schubladen. Trotz ständiger Aufforderung das Haus zu verlassen, ignorierte der Täter die Worte der Hauseigentümerin. Erst nachdem der Täter das Haus wieder verlassen hatte, konnte die Frau ihre Nachbarin und somit die Polizei verständigen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des Täters. Aus einem Zimmer wurden Schmuckgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Täter wird als ca. 65-70 Jahre beschrieben. Er trug eine Mütze, ein gelbes T-Shirt und kurze graue Hosen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

