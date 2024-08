POL-EL: Emlichheim - Tabak gestohlen

Lingen (ots) - In der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen sind bislang unbekannte Täter in einen Verkaufscontainer eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr