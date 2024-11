Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Buhlenweg - Polizei sucht Passantinnen und weitere Zeugen (21.11.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht zwei Pasasntinnen, die eine Unfallflucht auf dem Buhlenweg am Donnerstagnachmittag beobachtet haben. Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit einem Mercedes auf dem Buhlenweg in Richtung Fürstenbergstraße. An der Kreuzung Längerbohlstraße/Mondrauteweg kam es zu einem Beinahezusammenstoß mit einem 90-jährigen Mercedesfahrer, der von der Längerbohlstraße nach links auf den Buhlenweg abbog. Um eine Kollision zu vermeiden wich die 28-Jährige mit ihrem Wagen aus und touchierte die Bordsteinkante. Dabei entstand an ihrem Auto ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der 83-Jährige zögerte kurz, setzte seine Fahrt dann jedoch fort.

Zwei Passantinnen beobachteten den Unfall und teilten der 28-Jährigen das Kennzeichen mit, ehe sie die Örtlichkeit ebenfalls verließen.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei nun diese beiden Passantinnen und weitere Zeugen die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 94299-3 beim Posten KN-Wollmatingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell