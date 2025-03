Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schnellbremsung einer Regionalbahn am Bahnhof Altenglan

Altenglan (ots)

Am Abend des 14. März 2025 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern über einen Vorfall am Bahnhof Altenglan. Eine Regionalbahn musste dort eine Schnellbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Nach den Ermittlungen der Bundespolizei überquerte ein 69-jähriger Deutscher den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken und rotem Warnlicht. Der Triebfahrzeugführer reagierte umgehend und leitete eine Schnellbremsung ein, wodurch ein Unfall verhindert werden konnte. Die Bundespolizisten konnten den 69-Jährigen im Zug feststellen, in welchen er anschließend eingestiegen war. In der Regionalbahn befanden sich rund 30 Fahrgäste. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt. Aufgrund des Zwischenfalls verspätete sich die Regionalbahn um 67 Minuten, zudem fiel ein weiterer Zug komplett aus. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Gleise dürfen nur auf den ausgewiesenen Wegen überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell