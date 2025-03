Trossingen (ots) - Am Freitagabend ist es in der Brückenstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Mann gemeldet hatte, er sei von mehreren Personen zusammengeschlagen worden. Die Beamten stellten den 25-jährigen Anrufer an der Shell-Tankstelle fest, der eine leichte Verletzung an der Lippe aufwies und ...

mehr