Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Mann leistet Widerstand bei Festnahme (28.02.2025)

Trossingen (ots)

Am Freitagabend ist es in der Brückenstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Mann gemeldet hatte, er sei von mehreren Personen zusammengeschlagen worden.

Die Beamten stellten den 25-jährigen Anrufer an der Shell-Tankstelle fest, der eine leichte Verletzung an der Lippe aufwies und angab, auf einer Gartenfeier in der Brückenstraße mit mehreren Beteiligten in Streit geraten zu sein. Auf der Gartenfeier trafen die Beamten auf eine Gruppe stark alkoholisierter Personen, die ihnen durchgehend aggressiv begegneten.

Während der Sachverhaltsaufnahme entzog sich ein 34-Jähriger fußläufig der Identitätsfeststellung. Die Beamten konnten ihn kurz darauf einholen und zu Boden bringen. Dabei leistete er massiven Widerstand gegen das Anlegen der Handschließen und kam in Gewahrsam.

Nach Abschluss der Maßnahmen stellte sich heraus, dass der ursprüngliche Notruf unbegründet war - der Anrufer räumte ein lediglich gestürzt zu sein.

Der 34-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell