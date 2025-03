Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal

Lkr. Tuttlingen) - Abbiegevorgang führt zu schwerem Unfall - Vier Verletzte (01.03.2025)

Bärenthal (ots)

Am frühen Samstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 440 vier Personen verletzt worden.

Eine 26-Jährige fuhr auf der Kreisstraße 5925 talwärts und wollte an deren Ende nach links auf die Landesstraße 440 in Richtung Bärenthal abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigt entgegenkommenden VW Golf eines 18-Jährigen, der in Richtung Fridingen unterwegs war.

Durch den Aufprall drehte sich der Seat Ibiza der 26-Jährigen um 90 Grad und kam mit einem Totalschaden auf der Richtungsfahrbahn Bärenthal zum Stillstand. Der Golf wurde nach rechts abgewiesen und kam etwa 30 Meter weiter in einer Wiese zum Endstand.

Alle drei Insassen des Seat Ibiza sowie der Fahrer des VW Golfs erlitten Verletzungen und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Aufgrund der schweren Kollision mussten beide Autos vor Ort abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell