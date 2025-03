Talheim (ots) - Ein 33-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 523 die Kontrolle über einen Opel Corsa verloren, der sich in der Folge überschlagen hat. Der Mann war gegen 06:15 Uhr von Tuttlingen in Richtung Tuningen unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und einige Meter im ...

mehr