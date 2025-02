POL-F: 250225 - 0202 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Sattelzug verunglückt auf der Autobahn

Frankfurt (ots) - (rü) Aufmerksamen Polizisten gelang es am vergangenen Freitag (21. Februar 2025) im Frankfurter Bahnhofsviertel einen Drogendealer festzunehmen. Die Ermittler beobachteten den 37-Jährigen zuvor beim Verkauf von Crack. Nachdem die Beamten den Mann festnahmen, fanden sie weitere Drogen, die er in seiner Kleidung versteckte. Auch in seinem angemieteten ...

