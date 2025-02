Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250224 - 0200 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme eines Rauschgiftdealers

Frankfurt (ots)

(rü) Aufmerksamen Polizisten gelang es am vergangenen Freitag (21. Februar 2025) im Frankfurter Bahnhofsviertel einen Drogendealer festzunehmen.

Die Ermittler beobachteten den 37-Jährigen zuvor beim Verkauf von Crack. Nachdem die Beamten den Mann festnahmen, fanden sie weitere Drogen, die er in seiner Kleidung versteckte. Auch in seinem angemieteten Hotelzimmer fanden die Polizeibeamten Rauschgift auf. Unter dem Bettlaken befanden sich 21,5 g Crack, welches die Ordnungshüter sicherstellten.

Da der Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz verfügt, brachte ihn eine Polizeistreife in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Gegen ihn wird nun wegen Rauschgifthandel in nicht geringer Menge ermittelt.

